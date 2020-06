Patroa pede perdão à mãe de menino que caiu de prédio; 'não há palavras para descrever sofrimento'

RECIFE – A primeira-dama do município de Tamandaré (PE), Sarí Corte Real, divulgou uma carta nesta sexta-feira, 5, pedindo desculpas à mãe de Miguel Otávio Santana, menino de 5 anos que morreu após cair do nono andar de um prédio, em condomínio no bairro de São José, na capital pernambucana, na última terça-feira, 2. “Sou absolutamente solidária ao seu sofrimento. (...) Te peço perdão”, disse o texto. A mãe do garoto, Mirtes Renata, é empregada doméstica de Sari. Ela havia saído para passear com o cachorro da patroa e deixou a criança aos cuidados de Sari. O menino, porém, pegou o elevador sozinho e caiu do edifício. A Polícia Civil investiga a primeira-dama por homicídio culposo.

A carta foi divulgada pelo advogado de Sarí e enviada à imprensa pela assessoria de comunicação de Tamandaré, cidade a cerca de 109 km do Recife. O uso da máquina pública para fins pessoais também começa a ganhar destaque no caso e o prefeito, Sério Hacker, pode responder por crime de responsabilidade. Na carta, Sarí afirma que não imaginava que nenhum mal pudesse acontecer com Miguel. “Não tenho o direito de falar em dor, mas esse pesar, ainda que de forma incomparável, me acompanhará também pelo resto da vida”.

Empregada era cadastrada como servidora pública do município

A empregada doméstica Mirtes Renata de Souza, mãe do garoto, está cadastrada no Portal de Transparência de Tamandaré, desde 1.º de fevereiro de 2017, como servidora pública da prefeitura. Consta que a funcionária exercia cargo comissionado (sem carga horária específica) de gerente de divisão, locada na Manutenção das Atividades de Administração da cidade. O pagamento seria equivalente a um salário mínimo. Mirtes disse que não sabia do cargo e trabalhava apenas na casa dos patrões, segundo o Portal UOL.

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco informou ontem que vai instaurar auditoria especial. “Após a fiscalização, constatada a veracidade dos fatos, o gestor poderá ser implicado em crime de responsabilidade e infração político-administrativa”, afirma em nota. O TCE explicou que o prefeito e possíveis pessoas implicadas devem ressarcir os cofres públicos, caso se confirme a ilegalidade no pagamento.

O presidente da seção pernambucana da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Bruno Baptista, solicitou também que a Comissão de Direitos Humanos da entidade acompanhe o caso. “O objetivo é que o inquérito apure todas as linhas de investigação”, afirmou ele ao Estadão.

Leia a carta na íntegra:

Carta a Mirtes

Como mãe, sou absolutamente solidária ao seu sofrimento. Miguel é e sempre será um anjo na sua vida e na sua família. Não há palavras para descrever o sofrimento dessa perda irreparável. Nunca, mas nunca mesmo, pude imaginar que qualquer mal pudesse acontecer a Miguel, muito menos a tragédia que se sucedeu. Te peço perdão. Não tenho o direito de falar em dor, mas esse pesar, ainda que de forma incomparável, me acompanhará também pelo resto da vida. Estou sendo condenada pela opinião pública como historicamente outros foram. As redes sociais potencializam o ódio das pessoas. Tenho certeza que a Justiça esclarecerá a verdade. Na nossa casa sempre sobrou carinho e amor por você, Miguel e Martinha. E assim permanecerá eternamente. Rezo muito para que Deus possa amenizar o seu sofrimento e confortar seu coração.

Sarí Gaspar