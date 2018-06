Patrões podem descontar falta, mas vale o bom senso Pelas leis trabalhistas, os patrões podem descontar do salário do empregado atrasos ou faltas de quem teve dificuldade para chegar ao trabalho por causa da greve do metrô. "Há respaldo legal, mas, se a legislação for analisada pelo lado social, os empregadores poderiam ter bom senso e não fazer os descontos", diz Sônia Mascaro, presidente da Comissão de Estudos em Direito e Processo do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SP). Ela aconselha as pessoas que já receberam avisos de que serão descontadas a procurar os sindicatos de suas categorias. "Individualmente não compensa buscar reparação na Justiça", diz. O advogado trabalhista Eli Alves da Silva, conselheiro da OAB, concorda. "Além de apelar para o bom senso dos empregadores é preciso saber como o setor de recursos humanos da empresa trata desse tema", afirma. Para o advogado João José Sady, a lei não faculta automaticamente o direito de descontar. "Ninguém pode sofrer prejuízos quando o acesso ao transporte independe da vontade dele."