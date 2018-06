Paulista acertou sozinho as seis dezenas da Mega-Sena Um apostador de Guaratinguetá(SP), no Vale do Paraíba, acertou sozinhos os números do concurso 1.101 da Mega-Sena, sorteados nesta quarta-feira, 19, em Macapá(AP). Ele vai receber R$ 22.310.116,55. A Quina teve 284 acertadores, que recebem R$ 7.904,40 cada um. A quadra paga R$ 179,14 para 17.901 cartões premiados.