Paulistano começa a deixar a cidade O trânsito já começou a ficar complicado nas vias de acesso às principais rodovias do Estado. O índice de congestionamento na cidade atingiu 76 quilômetros às 15h30, número bem acima do normal. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), na última quarta-feira o índice chegou a 35 quilômetros na mesma hora. Ao meio-dia os fiscais de trânsito da CET já notavam o aumento da circulação de veículos, quando foram registrados 60 quilômetros de lentidão. Manifestação Um protesto poderá complicar mais o trânsito na região central. Cerca de sessenta funcionários do Poder Judiciário estão concentrados na Avenida Paulista, perto da Rua Peixoto Gomide, no sentido Paraíso-Consolação. Eles ocupam a calçada, mas prometem reunir 2 mil pessoas que seguirão em passeata até a sede do Tribunal Regional Eleitoral, na Rua Francisca Miquelina, no centro. A passeata deve sair da Paulista e passar pela Avenida Brigadeiro Luis Antônio. Rodovias As Marginais do Pinheiros e do Tietê, vias que dão acesso às rodovias Anhangüera, Bandeirantes, Castelo Branco, Raposo Tavares, Dutra, Régis Bittencourt e Fernão Dias, apresentam vários trechos congestionados. O mesmo ocorre na Avenida dos Bandeirantes por onde os motoristas trafegam para chegar aos acessos para as Rodovia dos Imigrantes e Anchieta. Na Rodovia Castelo Branco o congestionamento ocorre no sentido capital-interior, entre os municípios de Osasco e Barueri, na Grande São Paulo, numa extensão de seis quilômetros de lentidão com pontos de parada. Na Raposo Tavares a lentidão ocorre em direção ao Interior entre os municípios de Cotia e Vargem Grande, na Grande São Paulo.