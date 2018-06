Paulistano enfrenta trânsito caótico para visitar zoológico O paulistano que resolveu visitar com a família o zoológico da cidade neste domingo, 23, se deparou com um grande engarrafamento no acesso ao local, por conta da redução de 600 vagas no estacionamento do parque. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o trânsito está carregado nas Avenidas dos Bandeirantes e Miguel Stéfano, as duas que dão acesso ao local. A CET informou que, hoje, todas as vagas do estacionamento do zoológico estão preenchidas. A suspeita é de que uma árvore tenha caído no estacionamento do parque e provocado a diminuição das vagas. Já a Central de Atendimento do zoológico afirma que não há problema nenhum problema com o estacionamento e que o congestionamento é devido ao festival do Japão no Centro de Exposições Imigrantes, próximo ao parque. O excesso de veículos no local por conta das duas atrações, o zoológico e o festival, é que estaria provocando a lentidão. Matéria atualizada às 15h50 com a posição da Central de Atendimento do zoológico