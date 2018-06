Paulistano enfrenta trânsito pesado na manhã desta quinta O trânsito era bastante carregado na manhã desta quinta-feira em São Paulo, por conta do excesso de veículos. A contagem da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) das 8h apontava 87 quilômetros de congestionamento em toda a cidade, número bem acima da média para o horário, que é de 39 quilômetros. Os piores trechos enfrentados neste momento pelos motoristas são as marginais. Na do Tietê, no sentido Penha-Lapa, foram registrados sete quilômetros de lentidão desde a Ponte Freguesia do Ó até a Rodovia Castello Branco. Na Marginal do Pinheiros, o trânsito era lento no sentido Jaguaré/Santo Amaro, entre a Rodovia Castello Branco e a Ponte Cidade Universitária, num total de 5,6 quilômetros. Acidente A CET registrou um grave acidente, no início da manhã desta quinta-feira, no extremo sul de São Paulo. Por volta das seis horas, um caminhão e uma motocicleta colidiram na Avenida Senador Teotônio Vilela. O condutor da moto, ainda não identificado, morreu. Duas faixas da avenida, no sentido bairro-centro, permaneciam interditadas por conta do acidente, mas não foi registrada lentidão no local.