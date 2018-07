Paulistano teve pouco sol no Litoral Sul e muito trânsito na volta Os paulistanos que foram passar o feriado prolongado de Finados na Baixada Santista e Litoral Sul, além de não encontrarem sol na região, tiveram que ter muita paciência para retornar a São Paulo. Desde as 10 horas deste domingo o movimento de veículos na estrada já era intenso, com 5 mil carros por hora. O pico ocorreu ao meio dia, quando 8 mil carros passaram pelo sistema Anchieta/Imigrantes. Quem deixou para viajar no período da tarde, teve de enfrentar extrema lentidão nas estradas, notadamente a partir das 14 horas. O trânsito foi ficando moroso e, de acordo com a Polícia Rodoviária, do Comando Litoral, às 17 horas os veículos rodavam em média a 20 km/h na Piaçaguera/Guarujá e na Padre Manoel da Nóbrega. Segundo a Ecovias, empresa que administra o sistema Anchieta/Imigrantes, até as 17 horas do domingo não foram registrados acidentes graves. Ainda assim, extensas filas se formaram, desde as 14 horas, próximo aos pedágios da Padre Manoel da Nóbrega, com 12 quilômetros de extensão, e da Piaçaguera/Guarujá, perto da serra, com 10 quilômetros. No final da tarde do domingo, a morosidade era grande também em trechos da Imigrantes, entre os quilômetros 70 e 53, e da Anchieta, entre os quilômetros 55 e 44. Neste feriado seguiram para a Baixada Santista e Litoral Sul 213.655 veículos. Até as 17 horas, 153.932 carros haviam retornado.