Paulo Coelho lança camiseta ''beneficente'' A partir deste mês, camisetas estampadas com frases do escritor Paulo Coelho estarão à venda em 69 países. O objetivo da parceria, firmada com uma empresa espanhola, é " fazer alguma coisa pela humanidade." Parte do dinheiro arrecadado - entre 50% e 60% - irá para o instituto que leva o nome do autor, que tem como finalidade ajudar crianças de uma favela. Os meninos do projeto, segundo o autor, não vivem em situação de rua, mas são filhos "tanto do trabalhador que acorda às 4 horas da manhã para trabalhar" como do traficante.