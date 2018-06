Paulo Skaf critica economia brasileira em pleno carnaval O presidente da Fiesp, Paulo Skaf, não esqueceu as reclamações sobre os juros altos nem mesmo no carnaval. Em passagem pelo sambódromo do Rio de Janeiro, Skaf criticou o "crescimento ínfimo" da economia brasileira em 2005 e disse que somente o candidato à Presidência da República que priorizar o crescimento terá o apoio da Fiesp. Skaf disse que não apóia nenhum partido político antes de entrar no camarote da vice-Prefeitura, onde o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, está provando o cardápio preparado especialmente para ele: Camarão com chuchu.