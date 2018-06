PC do B confirma apoio a Tarso no Sul

A convenção estadual do PC do B confirmou ontem seu apoio à candidatura do ex-ministro da Justiça Tarso Genro (PT) ao governo gaúcho. Para o Senado, em dupla com o senador Paulo Paim (PT), o PC do B indicou a pedagoga e sindicalista Abgail Pereira. O PSB, que também participa da aliança, indicará o vice da chapa - o escolhido deverá ser Beto Grill, ex-prefeito de Cristal. PC do B e PSB formarão coligação à parte, para as eleições proporcionais. O PSB faz sua convenção dia 19 e o PC do B no dia 20.