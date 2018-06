PC do B oficializa na sexta-feira pré-candidatura de Netinho ao Senado A pré-candidatura para o Senado de Netinho de Paula (foto), do PC do B-SP, será oficializada na sexta-feira, em São Paulo, já incluída na chapa do PT, de Aloizio Mercadante, pré-candidato ao governo de São Paulo e de Marta Suplicy, também para o Senado. Apesar de Netinho circular ao lado de Mercadante em viagens pelo Estado há algumas semanas, a oficialização não vinha porque os petistas queriam deixar as portas abertas para Gabriel Chalita (PSB-SP). Mas, com a confirmação do lançamento do pessebista Paulo Skaf para o governo - e, provavelmente, de Chalita em sua chapa -, o caminho ficou livre para a união de Netinho com o PT paulista.