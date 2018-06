PC do B vê complô de petistas no episódio

A cúpula do PC do B avalia que o grupo político do PT liderado pelo ministro-chefe da Casa Civil, Antonio Palocci, aproveitou a crise em torno do Segundo Tempo para enfraquecer a legenda. Palocci e o PT estariam incomodados com o namoro dos comunistas com o DEM paulista.

O PC do B diz que o chefe da Casa Civil foi quem vazou para a imprensa que Orlando Silva estaria sendo cobrado pelo Planalto e obrigado a explicar as fraudes na relação entre Organizações Não Governamentais (ONGs) e o ministério para a criação de núcleos de esporte em escolas públicas. Palocci não responde às avaliações e, dentro do Planalto, diz aos interlocutores que, a mando da presidente, só aconselhou Orlando a "arrumar as coisas erradas" do programa.

O presidente do PC do B, Renato Rabelo, relatou às lideranças do partido que estranhou o clima divulgado na imprensa. Disse a colegas que conversou por telefone com Dilma e que, no diálogo, não sentiu nenhuma pressão contra o partido. Para os comunistas, o PT paulista, capitaneado por Palocci, quer enfraquecer o PC do B e usará qualquer denúncia do Esporte para minimizar a importância da legenda no governo.