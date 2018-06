PCC muda estratégia de ataque em Jundiaí O PCC (Primeiro Comando da Capital) mudou a estratégia de ataques a ônibus na cidade de Jundiaí, interior paulista, e começaram a distribuir comunicados à população. Durante a noite de segunda-feira, membros da facção picharam um veículo da Viação Jundiaiense com frases de protesto como "Só queremos o que é nosso por direito" e "Os oprimidos contra os opressores". Na ação, quatro homens encapuzados invadiram o ônibus e, sem apresentar armas, obrigaram o motorista e o cobrador a abandonarem o local. O ônibus foi totalmente pichado. O motorista Benedito Oliveira, chegou a pensar que o veículo seria queimado. Devido aos constantes ataques à cidade, o número de denúncias feitas pela população à polícia, neste semestre, já superou o número total registrado em 2005. As informações são do Disque-Denúncia (181), do Instituto São Paulo Contra a Violência.