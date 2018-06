Peça do Vampiro de Curitiba na Paulista O paranaense Dalton Trevisan, escritor conhecido como o Vampiro de Curitiba, é a referência da peça Educação Sentimental do Vampiro, dirigida por Felipe Hirsch. A montagem, que conta com a Sutil Companhia de Teatro, reúne 18 contos do autor. No Teatro Popular do Sesi, às 18 horas (censura 16 anos). Avenida Paulista, 1.313 (tel. 3146-7405). Grátis.