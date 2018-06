Peça retrata infância do maestro Villa-Lobos A infância do maestro Villa-Lobos é o tema da peça O Trenzinho Villa-Lobos, que estreia hoje e fica em cartaz até o fim do mês. Depois do espetáculo, estão programados debates, palestras e oficinas gratuitas para crianças. Shopping Pompeia Nobre. Rua Clélia, 33, 1.º andar, Pompeia; tel.: 3864-3129; 11h; Grátis.