Peças sumiram após 1ª reforma Durante a realização do inventário das peças do Mosteiro de São Bento, em 2008, descobriu-se o sumiço de cinco peças históricas de valor inestimável. As peças são de uma imagem de madeira policromada do século 18 que ficava sobre o púlpito do batistério, além de dois cálices (um deles ornado com pedras de ametista, rubi e brilhante) e duas patenas (prato usado para cobrir o cálice e receber a hóstia), todos de ouro.