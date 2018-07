Pedágio da Dutra terá desconto apenas em SP Um equívoco na divulgação do sistema de cobrança de tarifas da Via Dutra deu a entender que os pedágios estariam oferecendo desconto de trinta centavos em toda a extensão da rodovia. Na verdade, o desconto diz respeito apenas ao trecho paulista, entre São Paulo e Taubaté. Nesse segmento, a tarifa é de R$ 4,20 nos dois sentidos. Nas praças de pedágio de Pindamonhangaba (SP), Itatiaia (RJ) e Seropédica (RJ), o valor da tarifa básica continua sendo o mesmo: R$ 4,50. Portanto, não há desconto de tarifa em toda a estrada, administrada pela NovaDutra, apenas no trecho entre a Capital e o Vale do Paraíba Paulista.