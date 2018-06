Pedágio na Dutra será de R$ 8,80 à meia-noite Os motoristas que trafegam pela Via Dutra e pela Ponte Rio-Niterói vão pagar mais caro pelo pedágio a partir da meia-noite de hoje. Os reajustes, aprovados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), serão de 3,53% na rodovia e de 5,26% na ponte. Com esses reajustes, na Via Dutra, o pedágio para carros de passeio passará dos atuais R$ 8,50 para R$ 8,80. Já na ponte Rio-Niterói, os carros de passeio vão pagar R$ 4 pelo pedágio.