Pedágio na Via Dutra aumenta 8,97% hoje Viajar para o Rio de Janeiro, litoral norte paulista ou Vale do Paraíba está mais caro. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou aumento nos valores das cinco praças de pedágio da Via Dutra, desde a zero hora de hoje. O reajuste médio autorizado foi de 8,97%, mas, para automóveis, o aumento chegou a 10,5%, caso do valor cobrado na primeira praça sentido Rio, localizada no km 204,5-SP, que sobe de R$ 3,80 para R$ 4,20. A ANTT informou que a diferença decorre de arredondamentos de reajustes anteriores previstos em contrato. Na segunda praça, localizada em Jacareí (km 165-SP), o valor cobrado passa de R$ 3,40 para R$ 3,70. A Nova Dutra explicou que, das cinco praças, as duas primeiras no sentido Rio têm tarifas menores porque formam um sistema chamado de tarifa compartilhada. A soma de ambas chega próximo ao valor da tarifa completa, que passa de R$ 7,80 para R$ 8,50 em cada um dos outros três pontos de pedágio da rodovia: Caçapava (km 88-SP), Resende (km 318-RJ) e Paracambí (km 207-RJ). A partir de hoje, quem for de carro para o Rio vai desembolsar R$ 33,40 somente de pedágio. Os valores também aumentam para ônibus, motos e demais veículos. Uma viagem para o Rio de motocicleta passa de R$ 15,30 para R$ 16,70, somando-se todos os pedágios. A definição do reajuste leva em conta os investimentos feitos pela concessionária, além de índices calculados pela Fundação Getúlio Vargas especialmente para esse fim.