Pedalinho vira e seis crianças morrem afogadas Seis crianças, entre 10 e 14 anos, morreram na tarde desta terça-feira quando brincavam num açude dentro da propriedade conhecida como Sítio Becker, bairro Ipiranga, município de São José, na grande Florianópolis. Por volta das 15h, aproveitando a ausência dos moradores, as crianças, que residiam numa comunidade próxima, abriram uma passagem na cerca que contorna o terreno e embarcaram num pedalinho que estava junto à água. No meio do açude, a pequena embarcação virou e afundou, sem que as crianças conseguissem se soltar. Segundo Neumar Esther Bezerra, diretora da escola onde as crianças estudavam, a comunidade está em estado de choque, e as aulas estão suspensas na quarta, 8. "Mesmo com o terreno todo cercado com arame farpado, as crianças deram um jeito de entrar, e aí aconteceu esta fatalidade", lamenta. Duas das crianças eram irmãs.