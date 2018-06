Pedestre é atropelado durante acidente na zona oeste de SP Um choque entre um ônibus e um veículo de passeio, seguido de atropelamento, deixou um jovem gravemente ferido no final da noite desta segunda-feira, na zona oeste da capital paulista. O acidente, envolvendo um Gol prata, placas DFF 0108/SP, conduzido por Thiago de Oliveira, e um ônibus, da Viação Santa Brígida, prefixo 12634, que fazia a linha 971-M (Metrô Ana Rosa/Morro Grande), ocorreu às 23h55 no cruzamento entre as avenidas Abrahão Ribeiro e Marquês de São Vicente, na Barra Funda. Washington Fernandes de Oliveira, de 19 anos, voltava a pé de uma churrascaria na região, onde trabalha como garçom, quando foi atropelado pelo Gol. O motorista teria feito conversão proibida no cruzamento entre as duas avenidas. Ao ter a lateral direita traseira atingida pelo ônibus, o Gol rodopiou e atropelou Washington, que foi jogado a uma distância de dez metros. Dois colegas do garçom vinham logo atrás, mas nada sofreram. O rapaz, que segundo os colegas treina para ser boxeador, sofreu fraturas no braço direito, nas costelas e traumatismo craniano. Ele foi encaminhado ao Hospital das Clínicas. No ônibus havia cerca de dez passageiros, mas ninguém ficou ferido.