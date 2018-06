Pedestre é atropelado por trem em São Miguel Um rapaz, de 17 anos, ainda não identificado, foi atropelado por uma composição da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na manhã desta segunda-feira, 31. Segundo o Corpo de bombeiros, a vítima foi encaminhada com traumatismo craniano ao Pronto-Socorro do Hospital Ermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 9 horas, na Linha F - Brás-Calmon Viana, próximo à estação São Miguel. A circulação dos trens não foi alterada, de acordo com a CPTM, e as composições operam normalmente. Matéria corrigida às 10h55. A vítima não morreu no local