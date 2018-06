Pediatra foi atropelada várias vezes, diz laudo A polícia baiana divulgou ontem dois laudos periciais que comprovam a versão de Gilvan Cleucio de Assis, de 35 anos, de que ele não conseguiu estuprar a pediatra paulista Rita de Cássia T. G. Martinez, mas que a matou com brutalidade, no dia 6. Ele deu socos no rosto de Rita e a atropelou várias vezes.