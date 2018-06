A propaganda veiculada na TV pela campanha de Weslian Roriz (PSC), na qual ela promete anistiar todas as multas de trânsito no Distrito Federal, não é ilegal. A avaliação é do desembargador Mário Machado, do Tribunal Regional Eleitoral. Com isso, o pedido de Agnelo Queiroz (PT) para que as propagandas fossem suspensas e a candidatura de Weslian, impugnada por abuso de poder econômico, foi negado.