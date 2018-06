Pedófilo é preso em flagrante dentro do apartamento onde mora em Niterói(RJ)

SÃO PAULO - Investigadores da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítimas (DCAV) prenderam, nesta terça-feira, 28, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, Roberto Ortilieb Pinto, conhecido como "Betinho", de 21 anos, acusado de assediar sexualmente um casal de irmãos, de 9 e 12 anos. O criminoso convenceu as duas crianças a se despirem diante da webcam e acabou capturado no apartamento onde mora, na Praia de Piratininga.

Segundo o delegado titular da DCVA, Marcello Braga Maia, as investigações contaram com o monitoramento de sites da internet e de redes sociais. Os agentes então, com as provas, conseguiram um mandado de busca e apreensão no imóvel de Betinho. No local foi encontrado o notebook de Roberto. Nele havia vídeos de cenas de sexo com menores e fotos de crianças nuas. O delegado pede a outros pais, ou mesmo outro jovens eventualmente vítimas de Roberto, que compareçam à delegacia para reconhecer e denunciar o pedófilo.