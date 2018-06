Pedra de 80 t que interdita Rio-Santos deve ser dinamitada nesta terça-feira

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Uma pedra de 80 toneladas, que ocupa totalmente as duas pistas e os acostamentos da Rodovia Rio-Santos, no km 455, região de Angra dos Reis, no Litoral sul fluminense, desde a madrugada desta terça-feira, 13, deve ser dinamitada ainda hoje, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

O tráfego ficou totalmente interrompido por volta das 3 horas, após o deslizamento de pedras na altura de Conceição de Jacareí. Equipes do DNIT já estão no local para desobstruir a rodovia. Ninguém ficou ferido.

Os motoristas que se dirigem para o Rio não encontram dificuldades em chegar ao Estado. Já os motoristas que saem do Rio em direção a São Paulo devem usar a Rodovia Presidente Dutra, até o município de Lídice, e retornar para a Rio-Santos.