Pedra que interditava Rio-Santos é dinamitada

SÃO PAULO - O trânsito na Rodovia Rio-Santos foi totalmente liberado por volta das 18 horas desta quarta-feira, 14, na altura do quilômetro 455,5, no Rio, após a implosão de uma pedra com mais de 120 toneladas. A rocha interditava a via desde a madrugada de ontem em razão de um deslizamento no local.

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), foram usados 20 quilos de dinamite para implodir a rocha às 16h50. Em seguida, foi realizada a limpeza da pista.

Na tarde de ontem, o tráfego foi liberado em meia pista, em ambos os sentidos, no esquema Pare e Siga.