Pedreiro confessa ter estuprado criança em igreja de SC O delegado de polícia Rodrigo Gusso anunciou nesta segunda-feira que o pedreiro Oscar Gonçalves do Rosário, de 22 anos, confessou ter violentado a menina Gabrielli Cristina Eichhol, de 1 ano e 8 meses. A criança, estuprada e estrangulada, foi encontrada agonizando dentro de uma pia batismal de uma igreja adventista em Joinville, Santa Catarina, no último dia 3. Natural de Canoinhas (SC), o acusado tem passagem policial por furto e há dois anos foi suspeito de molestar duas meninas, com idades entre 9 e 10 anos. Segundo o delegado, na época as mães dessas menores não quiseram registrar queixa. Ao contrário do que se suspeitava, Rosário era desconhecido dos fiéis da igreja em Joinville e não fazia parte daquela comunidade religiosa. Após cometer o crime, ele fugiu e foi encontrado na sua cidade natal, a 300 quilômetros do local do crime. Ele havia chegado a Joinville em dezembro, à procura de trabalho. O pedreiro, que alegou que estava alcoolizado naquela manhã de sábado, disse que estava andando pela rua e viu a menina no pátio externo da igreja. Quando ela voltou para dentro do templo ele a seguiu. De acordo com o delegado Gusso, que tomou o depoimento junto com outros três colegas e na presença do advogado do acusado, Rosário relatou o crime com grande frieza e naturalidade. Ele disse que nunca tinha estado no local e que nem sabia que a pia, que é usada para imersão total no momento da cerimônica de batismo, era lugar de batismo dos fiéis. Para o acusado, segundo o delegado, era simplesmente uma banheira. Embora não se configure a premeditação, os policiais entendem que houve dolo, ou seja, intenção de cometer o crime. Nesta terça-feira será realizada uma reconstituição dos fatos para esclarecer mais detalhes. Oscar Gonçalves do Rosário está preso e deverá ser indiciado por homicídio e atentado violento ao pudor. Texto alterado às 11h08 de 13/02.