Pedreiro confessa ter matado estudante no Rio O pedreiro e vigia Luiz Carlos Oliveira, de 51 anos, foi preso na noite de ontem sob acusação de ter assassinado a estudante Mariana Gonçalves de Souza, de 21 anos, no bairro de Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo informações da Delegacia de Realengo, ele confessou o crime.