Pedreiro desaparece após cair em rio em Nova Iguaçu

Atualizado às 12h37.

RIO - O pedreiro Martim Mesquita da Silva, de 50 anos, desapareceu na madrugada desta quarta-feira, 11, ao cair dentro de um rio no distrito de Austin, em Nova Iguaçu (cidade na região metropolitana do Rio). No momento da queda, chovia muito na área. O Corpo de Bombeiros continua as buscas à vítima. Em Realengo, na zona oeste da capital fluminense, o desabamento de uma casa deixou duas pessoas feridas. Outro desabamento foi registrado no bairro de Anchieta, na zona norte do Rio, mas, segundo o Corpo de Bombeiros do Rio, coronel Sérgio Simões, não houve vítimas. Com alagamentos, o trânsito está complicado na cidade.

Em entrevistas, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB), pediu à população que evite sair de casa hoje. "Nosso pedido é para quem não tiver que sair de casa na manhã evite o deslocamento", disse ele.

Os principais pontos de inundação, segundo a prefeitura, são a Avenida Brasil, na altura de Manguinhos (zona norte), da Penha (zona norte e de Irajá (zona norte), e a Avenida Radial Oeste, no trecho próximo ao estádio do Maracanã (zona norte).

Mais de 40 sirenes já foram acionadas na capital fluminense desde a noite de terça-feira, 10 - quando chove forte e há risco de deslizamento e desmoronamento o sistema é acionado que as pessoas deixem suas casas e procurem um lugar seguro.

Na Região Serrana, área com grande risco de enchentes, desabamentos e deslizamentos, chove forte, mas nenhuma sirene foi acionada.

O Corpo de Bombeiros informa que Baixada Fluminense, Região Metropolitana e a Capital são as áreas mais atingidas pelas chuvas.