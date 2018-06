Pedreiro é preso com R$ 35 mil em notas falsas O pedreiro Marcos Roberto da Silva, 25 anos, foi preso no sábado, 11, com R$ 35 mil em notas falsas de R$ 50,00 e um quilo de cocaína quando viajava de ônibus de Maringá (PR) para Uberlândia (MG). A Polícia Rodoviária parou o ônibus, de carreira, numa blitz na rodovia SP-425, em José Bonifácio, a 481 quilômetros de São Paulo. Os policiais procuravam por integrantes de uma quadrilha de assaltantes de ônibus e desconfiaram de Silva, que não possuía bagagem. Ao revistar o pedreiro, os policiais encontraram 11 tabletes de cocaína presos nas pernas e o dinheiro, em 701 notas falsas, distribuídos na cintura e nos bolso. Silva não disse de quem seria o dinheiro, mas que receberia R$ 4 mil ao chegar a Uberlândia, onde mora uma tia. O transporte do dinheiro falso, segundo Silva, teria sido encomendado na rodoviária de Maringá. A Polícia Federal está investigando o caso.