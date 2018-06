Pedreiro é soterrado ao demolir caixa d?água Um pedreiro morreu soterrado, ontem à tarde, enquanto trabalhava na demolição da caixa d?água de uma mineradora desativada no Parque Panamericano, zona norte da capital paulista. Dois dos quatro pilares que sustentavam a edificação cederam quando o homem instalava explosivos no local. Até o início da noite de ontem, o corpo não havia sido removido, por causa do risco de novo desabamento.