Pedreiro encontra 14 bananas de dinamite em Jundiaí, interior de SP

SÃO PAULO - Um pedreiro, de 28 anos, encontrou 14 bananas de dinamite e um rolo com aproximadamente 25 metros de cordel detonante na tarde deste sábado, em Jundiaí, no interior de São Paulo. O material estava dentro de um saco plástico na Rua José Maria Soliani, no Tijuco Preto.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), após encontrar os artefatos e levá-los para casa, o pedreiro avisou a Polícia Militar. Equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) do 4º Batalhão de Polícia de Choque (4º BPChq) foram ao local e apreenderam os artefatos para perícia.

O caso foi apresentado no Plantão Policial da Delegacia Seccional de Polícia de Jundiaí. O responsável pelo material não foi identificado.