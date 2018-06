Pedreiro fez alerta sobre problema em prédio As 4 vítimas do desabamento do Edifício Santa Fé, de Capão da Canoa, litoral gaúcho foram enterradas ontem. O acidente ocorreu na madrugada de domingo. Um dos blocos do edifício de 3 andares e 27 apartamentos, à beira-mar, ruiu. Uma pessoa ficou ferida sem gravidade. O delegado Heraldo Guerreiro investiga o caso. Ontem, ele ouviu o depoimento do pedreiro Selino da Silva, que disse ter avisado o síndico e a administradora do condomínio da existência de problemas estruturais, percebidas durante pequenas reformas na semana passada.