Pedreiro fica ferido em demolição em Moema Um homem ficou ferido durante a demolição de um prédio, por volta das 10 horas de ontem, na altura do número 1.003 da Avenida Pavão, em Moema, zona sul de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele trabalhava na demolição do imóvel quando a parede da frente cedeu. A vítima, cujo nome não foi revelado, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Pronto-Socorro do Hospital São Paulo. Segundo a Assessoria de Imprensa da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), que administra o hospital, a vítima não está em estado grave. Até ontem à noite, ele continuava em observação e aguardava o resultado de uma tomografia e de outros exames médicos. Os bombeiros informaram que um outro funcionário da demolição chegou a ficar pendurado por alguns momentos no segundo pavimento do edifício de três andares. O homem foi retirado sem ferimentos. Procurada, a revendedora de veículos Caoa, dona do prédio, não respondeu à reportagem.