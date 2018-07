Pedrinho e Roberta visitam Vilma na prisão Osvaldo Martins Junior, o Pedrinho, de 17 anos, e sua irmã Roberta Jamilly, de 24 anos, passaram o domingo com a mãe de criação,Vilma Martins, na penitenciária Casa de Prisão Provisória de Goiás (CPP), em Aparecida de Goiânia. Pedrinho e Roberta, que foram seqüestrados quando eram recém-nascidos, foram acompanhados da filha mais velha de Vilma, Christiane Michelle, e do irmão de Vilma, Marcos Henriques. Eles chegaram de manhã, carregando sacolas e uma caixa térmica com a comida levada para o almoço. Na saída da penitenciária, Pedrinho e Roberta evitaram falar à imprensa. Na quinta-feira, Vilma vai depor no Tribunal de Justiça de Goiânia. A operação para levá-la ao local deve movimentar mobilizar dezenas de policiais.