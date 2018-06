Peemedebista contraria Puccinelli e apoia Dilma

Além do prefeito de Campo Grande, Nelson Trad Filho, o senador Valter Pereira de Oliveira, também aderiu a campanha pró-Dilma Rousseff (PT) em Mato Grosso do Sul. O senador é o segundo peemedebista de destaque no Estado a contrariar o governador André Puccinelli, que declarou apoio a José Serra. No sábado, Oliveira não compareceu à convenção do PMDB e ontem esteve presente na do PDT, partido que apoia Dilma para presidente e José Orcírio Miranda dos Santos, o Zeca do PT, para governador.