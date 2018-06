Peemedebista nega acusações e põe sigilo ''à disposição''

"Meus sigilos bancário, fiscal e telefônico estão à disposição", disse. Fátima Pelaes se exime da responsabilidade de fiscalizar a aplicação devida de recursos do Ministério do Turismo e declara que, "até onde tinha conhecimento, a instituição vinha realizando cursos". "Fui a uma entrega no Oiapoque. Agora, não posso assegurar quais os valores destinados em cada curso e a qualidade dos serviços. Isso é uma função dos órgãos responsáveis", disse.

A parlamentar afirmou que solicitou "uma rigorosa análise técnica e jurídica e o que ainda couber" para apurar suposto desvio de recursos do Turismo. "Estou acompanhando o desenrolar da investigação dos órgãos competentes com a expectativa de que todos os fatos sejam esclarecidos e, na identificação dos culpados, que sejam punidos."

A peemedebista disse ter destinado R$ 4 milhões, por emenda parlamentar, a projetos de qualificação e outros R$ 5 milhões para o Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (Prodetur). "A destinação desses recursos tiveram (sic) como base estudos elaborados pelo Ministério do Turismo" ainda na gestão de Walfrido dos Mares Guia.