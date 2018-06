Pela manhã, Lula cumpre agenda de candidato O presidente Luiz Inácio Lula da Silva gravou para o horário eleitoral gratuito na TV, que começa dia 15. Foi nos estúdios da TV Mais, na QI 11 do Lago Sul, em Brasília, alugados pela Poli, Propaganda e Marketing, do seu marqueteiro João Santana. O presidente chegou ao local por volta das 9h30, depois de dar entrevista à Rádio CBN, no Palácio da Alvorada. Antes de embarcar para Lima, no Peru, às 16h10, o presidente ainda participa, às 15 horas, de uma reunião sobre uma nova linha de financiamento do BNDES para o setor automotivo. Segundo informou o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, trata-se de uma linha de crédito pré-embarque para as exportações com recursos em reais corrigidos pela TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo). Segundo o ministro, o financiamento poderá ser estendido depois a outros setores, além do automotivo.