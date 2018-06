Pelo 2º dia, Santos Dumont fecha para vôos da ponte aérea

O Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, estava fechado para pousos e decolagens na manhã desta quarta-feira, 24. Este é o segundo dia que o Santos Dumont fecha para aviões de grande porte, usados nos vôos da ponte aérea Rio-São Paulo, devido à forte chuva que caiu na cidade. Túnel Rebouças é fechado após deslizamento na zona sul do Rio A pista deve ficar fechada para aviões com mais de 20 toneladas sempre que a pista estiver molhada, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Entre as 6 horas e 7h15 desta quarta, as operações do Santos Dumont eram feitas com auxílio de instrumentos, devido à chuva e forte neblina. Apenas aviões de pequeno porte tinham autorização para fazer pousos e decolagens. O Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, recebeu os aviões que deveriam pousar no Santos Dumont. O Tom Jobim também funcionava por instrumentos nesta manhã. Apesar dos problemas nos aeroportos do Rio, a Infraero não registrava nenhum vôo cancelado no Santos Dumont, sendo que sete estavam programados até às 7 horas. De acordo com a estatal, um vôo estava fora do horário. No Tom Jobim, três vôos tinham atraso superior a uma hora, mas nenhum dos 21 vôos previstos tinha sido cancelado. Em São Paulo, o Aeroporto de Congonhas, na zona sul, também operava por instrumentos devido ao mau tempo. Segundo a Infraero, dois vôos tiveram os horários alterados e um havia sido cancelados. No Aeroporto Internacional de São Paulo (Cumbica), em Guarulhos, as operações eram feitas normalmente e não havia registros de atrasos ou cancelamentos.