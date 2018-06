Pelo 2º dia, Santos Dumont fecha por causa da chuva

O Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, que já estava fechado para decolagens desde as 8h30 devido à forte chuva que atinge a cidade nesta manhã de sexta-feira, fechou também às 9h15 para pousos. Quatro voos foram alternados para o Galeão, na Ilha do Governador, que opera com auxílio de instrumentos.

Na quinta, o Santos Dumont também sofreu com a chuva: o aeroporto chegou a ser fechado tanto para decolagens quanto para pousos. Os voos, de acordo com a Infraero, também foram desviados para o Galeão, que operava por instrumentos.