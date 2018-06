Pelo menos 25 são presos em operação contra o tráfico na região Sul

SÃO PAULO - Pelo menos 25 pessoas foram presas nesta sexta-feira, 12, durante uma operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas em cinco cidades do Rio Grande do Sul e do Paraná.

Foram expedidos 39 mandados de prisão preventiva e 23 de busca e apreensão para serem cumpridos em Caxias do Sul, São Marcos, Farroupilha, Bento Gonçalves e Vacaria (RS), e em São Miguel do Iguaçu (PR). Participam da ação cerca de 140 policiais, entre eles 29 delegados.

O bando começou a ser investigado há mais de um ano, após a prisão de um casal com 15 kg de crack e 15 kg de cocaína. A dupla transportava drogas do Paraguai que seriam distribuídas, a partir de Caxias do Sul, para outros pontos do Estado.

A investigação é coordenada pelo delegado Marcelo Grolli, da 3ª Delegacia de Polícia (DP) de Caxias do Sul. A quantidade de crack e cocaína apreendida ainda será contabilizada.