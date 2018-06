Pelo menos 30 ficam feridos em acidente com ônibus em PE

Cerca de 30 passageiros de um ônibus intermunicipal ficaram feridos depois de um acidente na rodovia BR-232, na altura do km 154, no município de Tacaimbó, em Pernambuco, por volta das 3 horas desta segunda-feira, 8. O ônibus da empresa Viação Progresso, que seguia de Cabrobó para Recife, ficou desgovernado após tentar desviar de uma carreta que estava parada na rodovia, e acabou caindo em uma ribanceira. Segundo o Corpo de Bombeiros, populares ajudaram a socorrer as vítimas do acidente. A maior parte delas, algumas em estado grave, foi levada para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru.