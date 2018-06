Pelo menos 30 são presos durante operação da PF no Paraná Pelo menos 30 pessoas foram presas até às 9 horas desta terça-feira, 17, durante a Operação Cobra D´Água, realizada pela Polícia Federal no Paraná, que tem como objetivo o combate ao contrabando na fronteira do Brasil com o Paraguai. Cerca de 280 policiais vão cumprir mais de 100 mandados de prisão, principalmente na cidade de Guaíra, na divisa com o Paraguai. A operação começa cinco meses após o início das investigações, que apontaram o Lago do Itaipu como ponto preferido para o contrabando na região. A operação também era feita nas cidades paranaenses de Altônia, Umuarama, Loanda, Goioerê, Tuneiras do Oeste e em Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul.