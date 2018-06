Pelo menos cinco escolas estão alagadas na Região Serrana do Rio

SÃO PAULO - A Secretaria de Educação do Rio de Janeiro divulgou balanço informando que pelo menos cinco escolas estaduais na Região Serrana do Rio foram alagadas pelas chuvas. O Colégio Estadual Cardoso Fontes, em Petrópolis, C.E Higino da Silveira e C.E Lions Club, em Teresópolis, C.E Dr. Feliciano Costa e C.E Dr. Vicente de Moraes, em Nova Friburgo.

Pelo menos outras três unidades estão sem acesso no momento, como o Colégio Estadual Professora Zélia dos Santos Cortes, C.E Doutor Tuffy El Jaick e Escola Estadual de Educação Especial Neusa Goulart Brizola, todas em Nova Friburgo. A Secretaria ainda tenta contato com diversas unidades, que estão sem luz e sem telefone.

Três escolas servem de alojamento para desabrigados da tragédia, o Colégio Estadual Coronel João Limongi, em São José do Vale do Rio Preto, Ciep Brizolão 123, em Friburgo, e Ciep Brizolão 281, em Petrópolis. O Ciep 472, em Itaipava, funciona como central de recebimento e distribuição de donativos e o Instituto de Educação de Nova Friburgo está recebendo corpos de vítimas.

No total, a Secretaria de Educação possui 54 unidades escolares na Região Serrana, sendo 27 em Nova Friburgo, 11 em Teresópolis, 15 em Petrópolis e uma em São José do Vale do Rio Preto. Nesta sexta-feira equipes da Secretaria estarão na região para avaliar prejuízos e tomar providências.