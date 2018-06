Pelo menos duas pessoas morrem em ação da polícia no Rio Ao menos duas pessoas morreram, um policial ficou ferido e sete suspeitos foram presos durante operações realizadas pela Polícia Militar nos morros do Canta Galo e Pavão-Pavãozinho, nos bairros de Copacabana e Ipanema, área nobre da zona sul do Rio de Janeiro. "Estamos à procura dos bandidos que roubaram na noite de terça-feira um prédio de luxo em Ipanema. Temos informações que esses bandidos estão escondidos aqui", disse o comandante do batalhão da área, Francisco Milan. Um dos homens que teriam participado do assalto foi preso. Durante a operação, um policial do Bope (Batalhão de Operações Especiais), identificado como Kleberson Ferreira, foi ferido por estilhaços de granada. Durante a operação, foram apreendidas ainda drogas e dinheiro, além de armas e munições. Na operação, ruas do bairro de Copacabana foram fechadas ao trânsito, e alguns moradores das favelas não puderam voltar para suas casas. (Por Rodrigo Viga Gaier)