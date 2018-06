Pelo menos nove ficam feridos em acidente em parque de diversões no RS

PORTO ALEGRE - Um acidente deixou nove pessoas feridas num parque de diversões instalado como um dos atrativos de uma feira regional de artesanato, no Centro Municipal de Eventos do município do Rio Grande, na zona sul do Rio Grande do Sul, na noite de domingo. Elas estavam sentadas em um brinquedo chamado Samba, que se movimenta conforme o ritmo de uma música, e foram jogadas ao chão quando o equipamento travou e algumas cadeiras se desprenderam. Todas foram levadas para a Santa Casa.

Sete receberam curativos e voltaram para suas casas durante a madrugada. Duas sofreram fraturas nos braços e tiveram de ser submetidas a cirurgias, ficando internadas para recuperação. O parque de diversões está interditado para perícia. A feira prossegue até o próximo final de semana.