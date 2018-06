Peluso propõe cobrar mais de quem recorre

De acordo com Peluso, o aumento do custo dos recursos para os maiores litigantes deu certo em Portugal e poderia dar celeridade ao Judiciário brasileiro. "Aqueles acostumados a vir ao Judiciário vão pagar muito mais. Quanto mais recurso se usa, mais se paga", sugeriu o ministro, na abertura do seminário Os 100 Maiores Litigantes, promovido pelo CNJ.

No levantamento sobre as 100 entidades que mais recorrem, divulgado pelo CNJ, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) lidera com 22,3% dos processos em tramitação, seguido pela Caixa (8,5%) e a Fazenda Nacional (7,4%). No total, o setor público federal e o sistema bancário respondem cada um por 38% dos processos, o setor público estadual representa 8% dos casos.