Pepsico faz recall de lotes de Toddynho com acidez de produto de limpeza

BRASÍLIA - A empresa Pepsico do Brasil protocolou campanha de recall para recolhimento do produto ''Toddynho Original 200ml'', dos lotes L4 32 05:30 a L4 32 06:30, com validade até 19/02/2012, informa o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) do Ministério da Justiça.

Em nota, o Ministério destaca que a empresa trocará a bebida achocolatada por similar ou restituirá valores pagos.

No Rio Grande do Sul, há cerca de 30 notificações de pessoas que tiveram problemas como irritações e lesões da mucosa bucal depois de beberem o achocolatado.

O DPDC havia enviado notificação à empresa na semana passada, solicitando que fossem apresentados esclarecimentos sobre o produto. Há informações de que a bebida causaria risco de queimadura na boca dos consumidores.

A nota informa que a campanha de recall envolve cerca de 80 unidades do produto, postas no mercado de consumo do Rio Grande do Sul.

Na nota, o DPDC destaca que a empresa informou ter identificado "um possível acidente em seu processo produtivo, o que, segundo seus registros, de fato, afetou parte de um lote correspondente a aproximadamente 80 (oitenta) unidades, nas quais embalagens do produto Toddynho Original de 200ml foram produzidas com líquido impróprio para o consumo, ao invés de seu conteúdo normal, não tendo havido contaminação do produto remanescente".