Pequeno avião cai próximo a Belo Horizonte e piloto se salva Um avião pequeno que fazia acrobacias caiu, por volta das 12 horas, nas proximidades do aeroporto Carlos Prates, ao lado de Belo Horizonte. O piloto José Alfredo Borges, que costuma fazer acrobacias a uma pequena altitude, foi salvo por policiais. A queda aconteceu porque Borges perdeu o controle do aparelho. Policiais que assistiam às manobras do pequeno avião chegaram logo ao local do desastre, conseguindo cortar o cinto de segurança e arrastar o piloto para longe do avião, que começou a pegar fogo. O piloto foi internado no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII com suspeitas de fraturas múltiplas. Por volta das 17 horas, ele ainda estava sendo submetido a exames, mas consciente.